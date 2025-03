Diesen 4 Sternzeichen erfüllt der magische Vollmond am 14.03.2025 ihren größten Frühlingswunsch!

Der sogenannte Lenzmond, ein wichtiger Vorbote des Frühlings, steht in diesem Jahr am 14.03.2025 in der Jungfrau! Er ist nicht nur besonders, weil er der letzte in diesem astrologischen Jahr ist, bevor am 20. März mit der Widder-Saison ein neues beginnt, sondern auch, weil er gepaart mit einer partiellen Mondfinsternis stattfindet. Ein magisches Naturereignis, das uns Menschen schon immer fasziniert und begeistert hat. Wir können mit dem Vollmond kommunizieren und ihm unsere Gedanken und Wünsche mitteilen. Diese vier Sternzeichen haben nun einen besonders guten Draht zu ihm und passend zum Frühlingsanfang haben sie mit seiner Hilfe die Chance auf positive Veränderungen!

