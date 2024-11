Diesen 4 Sternzeichen sendet der Stier-Vollmond am 15.11.2024 eine wichtige Botschaft!

Stiere verfügen über eine unglaubliche Hartnäckigkeit und genau von dieser kann auch der Krebs am Vollmond-Tag profitieren. Gestärkt durch die intensive Mondphase arbeiten Sie liegengebliebene Aufgaben blitzschnell ab und glänzen in Terminen mit einem selbstbewussten Auftreten. In kreativen Tätigkeiten sammeln Sie zudem viele neue Ideen, da auch Ihre Kreativität angeregt wird.

Doch der Stier-Vollmond hat noch mehr für Sie im Gepäck und neben all dem Fleiß sollte Ihr Privatleben nicht zu kurz kommen, lieber Krebs. Der Mond rät Ihnen dazu, wieder mehr Zeit mit Ihren Lieblingsmenschen zu verbringen. Unternehmen Sie etwas Schönes und sprechen Sie sich einmal alles von der Seele. Das schenkt Ihnen neue Kraft und Zufriedenheit.

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs