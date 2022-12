Nach dem letzten Vollmond des Jahres am 8. Dezember 2022, der für viele Sternzeichen mit einigen Turbulenzen einherging, kann erst einmal wieder aufgeatmet werden. Das Wochenende gibt Grund zur Freude. Eine positive Nachricht für alle: Erst am Sonntagabend gibt es eine Mondpause, bevor der Mond in das Zeichen Löwe wechselt. Damit steht das Wochenende ab 10.12.2022 insgesamt unter guten Vorzeichen.

Für drei Sternzeichen wird es dann noch besonders toll. Der Samstag und Sonntag sind zum Ende dieser Woche voller schöner Erlebnisse oder laden zum Entspannen ein. Das kann man doch gut gebrauchen, wenn einen der Mond zuletzt besonders auf Trab gehalten hat.

Stiere versprühen gute Laune

Wenn Sie am Samstagmorgen die Augen aufschlagen, sind Sie direkt schon gut gelaunt, lieber Stier. Was für ein Start ins Wochenende! Verschwunden ist die innere Unruhe der letzten Tage. Jetzt haben Sie die Chance, einerseits viel zu bewegen und es sich andererseits nach getaner Arbeit schön gemütlich zu machen. Ein ganz wichtiges Thema für Sie an diesem Wochenende ist Weihnachten. Sie können jetzt so richtig in Stimmung kommen.

Sie denken sich, dass es doch nicht zwei Tage hintereinander so gut sein kann? Falsch gedacht. Auch Sonntag, der 11.12.2022, ist für Sie ein wunderbarer Tag. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Mond, der sich noch bis zum Abend im Zeichen Krebs aufhält und aus dieser Position für einen Extraschub Energie sorgt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Behalten Sie Ihre gute Laune am Wochenende nicht für sich, sondern teilen Sie sie und verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben.

Skorpione profitieren vom Mond im Zeichen Krebs

Während ein Vollmond im Zeichen Zwillinge Sie diese Woche eher negativ beeinflusst, lieber Skorpion, können Sie sich mit dem abnehmenden Mond im Zeichen Krebs an diesem Wochenende sehr gut anfreunden. Der macht sie nämlich nicht nervös, sondern unterstützt innere Ausgeglichenheit. Außerdem verspüren Sie jetzt das Bedürfnis, es sich in Ihrem Zuhause schön heimelig zu machen.

Zum Abschluss des Wochenendes gibt es dann noch einen Adventssonntag wie er im Buche steht. Für das wohlige Gefühl, was Sie den ganzen Tag verspüren, ist auch dem Mond zu danken. Er macht den Tag zu einem noch schöneren Ereignis. Am besten verbringen Sie ihn nicht allein.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Die Sterne verleiten dieses Wochenende ein bisschen dazu, mehr Geld auszugeben, als unbedingt nötig wäre. Achten Sie ein bisschen genauer auf Ihre Ausgaben, dann ist das kein Problem.

Steinböcke

Die Sterne signalisieren Ihnen am Samstag ganz deutlich, dass Sie es getrost langsam angehen lassen können, lieber Steinbock. Sie haben sozusagen einen kosmischen Freifahrtschein, sich etwas Gutes zu tun. Wenn Sie diesen Rat annehmen, wird der Tag ein voller Erfolg.

Der Sonntag bietet Ihnen all das Schöne, womit an einem typischen Adventssonntag gerechnet werden darf. Schon beim Frühstück kommt gute Stimmung auf und die hält sich den gesamten Tag über. Sie können mit viel guter Laune und einem vollen Herzen in die neue Woche starten.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie am Sonntagnachmittag den Schub an Kreativität aus, den Ihnen die Sterne schicken.

