Der erste Monat des Jahres wartet direkt mit einer großen Herausforderung auf. Merkur wird ab dem 29. Dezember 2022 rückläufig und bleibt es bis zum 18. Januar 2023. Das kann für einige Stolpersteine sorgen. Doch nicht für die drei Sternzeichen, die im Januar 2023 eine absolute Glückssträhne haben.

Zwillinge gewinnen auf ganzer Linie

Lieber Zwilling, in Sachen Liebe dürfen Sie sich über einen wundebaren Monat freuen. Auch wenn es vielleicht noch nicht direkt so aussieht, wird sich alles zum Guten für Sie wenden, denn Sie haben nun das Selbstvertrauen, um sich für die großen Gefühle zu öffnen. Sie werden von Liebe erfüllt sein. Im Job läuft es dank der Unterstützung von Mars auch mehr als gut. Auch wenn sich einmal Zweifel einschleichen, dürfen Sie unbesorgt sein. Sie machen Ihre Arbeit gut.

Glücklicherweise sollte Ihnen auch Ihr Immunsytem im Januar keinen Strich durch die Rechnung machen. Sie fühlen sich fit und schaffen es, wenn Sie Ihr Stresslevel gut im Blick behalten, ohne große Zipperlein durch die Erkältungssaison.

Skorpione haben Venus auf Ihrer Seite

Eigentlich ist Valentinstag, der Tag der Verliebten, ja erst im Februar. Doch Sie, lieber Skorpion, erleben auch schon im Januar große Gefühle. Wer jetzt noch nicht verliebt ist, hat beste Chancen es bald zu sein. Venus weist Ihnen den Weg. Sie können sich in guten Händen wissen. Was die Arbeit und Ihre Finanzen angeht, haben die Sterne im Januar 2023 einen wertvollen Tipp für Sie: Trennen Sie sich von Ihrer falschen Zurückhaltung und glauben Sie an sich selbst. Sie wissen, was gut für Sie ist. Vertrauen Sie darauf, wenn Sie Entscheidungen im Hinblick auf Ihre Kariere und Co. treffen.

Ein weiteres Geschenk der Sterne, über das Sie sich direkt im Januar freuen dürfen, ist ein richtig toller Energieschub. Kraftplanet Mars wird seiner Rolle als Herrscherplanet offensichtlich direkt gerecht und belohnt Sie dafür, dass Sie sich so gut um Ihren Körper kümmern. Lassen Sie dabei auch Ihre mentale Gesundheit nicht aus den Augen und gönnen Sie sich genügend Pausen.

Wassermänner erleben eine Zeit voll Liebesglück und Spaß

Ob vergeben oder nicht, im Januar 2023 ist die Liebe für Sie vor allem eins, lieber Wassermann: leidenschaftlich. Wenn im Laufe des Monats fragen aufkommen, dann können Sie sich sicher sein, dass Liebesplanet Venus Sie nicht auf Irrwege führen wird. Mit Ihrer Unterstützung treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Liebesleben.

Wenn es um das Thema Karriere geht, ist es wiederum Glücksplanet Jupiter, auf dessen Rückendeckung Sie sich stets verlassen können. Ab und an kann Uranus einmal dazwischenfunken, doch lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren, läuft alles so, wie Sie es geplant haben. Um Körper und Geist fit zu halten, raten Ihnen die Sterne im Januar 2023 zu kleinen Wellness-Auszeiten. Dafür müssen Sie nicht unbedingt in ein Spa oder die nächste Sauna fahren, meistens reicht es auch schon, wenn Sie es sich einfach zuhause gemütlich machen und sich zum Beispiel ein heißes Bad gönnen.

