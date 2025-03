Horoskop am Wochenende: Der Waage-Mond beschert 3 Sternzeichen ab dem 15.03.25 Gute-Laune-Tage!

Sie haben hohen Besuch, liebe Waage! Der Mond steht an diesem Wochenende in Ihrem Zeichen und schickt Ihnen von dort jede Menge positive Energie. Kein Wunder, dass es Ihnen an diesem Samstag in Blitzgeschwindigkeit gelingt, alle To-dos abzuarbeiten! Somit haben Sie sich den restlichen Samstag freigeräumt, um den Tag ganz nach Ihrem Geschmack ausklingen zu lassen. Vielleicht haben Sie heute Abend ja Lust auszugehen? Ansonsten machen Sie es sich zu Hause gemütlich und verwöhnen sich mit leckerem Essen und guter Gesellschaft. So oder so: Es wird ein schöner Tag!

Und so positiv geht es auch am Sonntag weiter. Sie fühlen sich geliebt und wertgeschätzt und die heutigen Gespräche bringen Sie den Menschen näher, mit denen Sie sie führen. Das tut Ihren Beziehungen gut - egal welcher Natur diese sind. Da für Sie Harmonie das wohl höchste Gut ist, bedeutet Ihnen das besonders viel. Und so fühlt sich dieser Sonntag für Sie wie ein unvergleichlicher Glückstag an.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Bereiten Sie sich gedanklich schon mal auf Veränderungen vor. An diesem Wochenende werden Sie Neuigkeiten erfahren, mit denen Sie so nicht gerechnet haben.