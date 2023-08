Mars in der Waage ab 27. August 2023: Auf 3 Sternzeichen wartet das große Glück!

Am 27. August 2023 ereignet sich der Zeichenwechsel von Mars in das Sternzeichen Waage. Haben wir in der letzten Zeit mit Mars in der Jungfrau noch fleißig Pläne geschmiedet und ehrgeizig an unseren Zielen gearbeitet, ändern sich die Energien durch den Zeichenwechsel spürbar. Ganz verloren gehen uns die strebsamen Jungfrau-Energien aber nicht, denn vom 24. August bis 23. September 2023 befinden wir uns in der Jungfrau-Saison.