Aus dem Neumond am 23.12.2022 um ca. 11:18 Uhr, ziehen 3 Sternzeichen viel positive Energie und Kraft. Ob mit etwas Altem abschließen oder zu neuen Ufern aufbrechen, die drei Sternzeichen erhalten kurz vorm Weihnachtsfest die Chance, Ihr Leben zu verbessern oder sogar in eine neue Richtung zu lenken.

Fische können loslassen

Obwohl Fische als besonders emotional und gefühlvoll gelten, lässt Sie der Neumond im Steinbock nun rationale Entscheidungen treffen. Dadurch finden Sie aus jeder schwierigen Situation den richtigen Ausweg und wissen instinktiv, was zu tun ist. Der Zeitpunkt ist günstig, um schlechte Erfahrungen zu verarbeiten und sich von Menschen, die Ihnen nicht guttun, zu verabschieden. Lassen Sie die Vergangenheit ruhen und freuen Sie sich auf die Zukunft, das neue Jahr startet bald und es wird fantastisch.

Auf Steinböcke warten Veränderungen

Der Neumond leitet einen neuen Lebensabschnitt für Steinböcke ein. Ob ein neuer Job oder eine neue Liebe, in Ihrem Leben wird sich jetzt einiges ändern, und zwar zum Guten! Auch wenn Sie sonst eher gewohnte Abläufe und Routine vorziehen sollten – begrüßen Sie die Veränderungen mit offenen Armen, es ist zu Ihrem Besten. Der Neumond in Ihrem Zeichen tut Ihnen ausgesprochen gut. Sie fühlen sich blendend und zaubern auch Ihren Mitmenschen schnell ein Lächeln ins Gesicht.

Stiere sind auf dem richtigen Weg

Der Neumond kurz vorm Jahresende tut Stieren so richtig gut! Sie können die starken Neumond-Energien dazu nutzen, um mit alten Themen und Projekten aus dem Jahr 2022 abzuschließen. Dadurch sind Sie auch bereit, sich auf neue Wege einzulassen, die im neuen Jahr sehr erfolgsversprechend sind. Am Neumond-Tag denken Sie klar und weitsichtig und sammeln wunderbare Ideen, die Sie in naher Zukunft umsetzen wollen. Vertrauen Sie auf Ihre Eingebungen und setzen Sie sich durch.

Artikelbild und Social Media: darek000 / iStock