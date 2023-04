Über den Widder-Neumond und die gleichzeitige Sonnenfinsternis am 20. April 2023 freuen sich drei Sternzeichen ganz besonders. Sie erhalten neuen Antrieb und können für wichtige Veränderungen in ihrem Leben sorgen.

Neumond im April 2023: Der Widder-Mond wird zu einem ganz besonderen Ereignis!

Jungfrauen sind unwiderstehlich

Der Widder-Neumond verleiht Jungfrauen eine besonders anziehende Ausstrahlung. Sie stechen aus der Menge heraus und andere lassen sich leicht von Ihren Plänen und Worten überzeugen. Dass kommt vor allem Singles zugute, die sich endlich wieder verlieben möchten oder sich nach einem Flirt sehnen. Sie strahlen großes Selbstvertrauen aus und können vielversprechende Kontakte knüpfen.

Doch auch in Beruf und Finanzen haben Jungfrauen ein glückliches Händchen: Sie haben den Durchblick und können Ihre Interessen erfolgreich vorantreiben.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Fische sammeln neue Zuversicht

Wenn Sie in letzter Zeit das Gefühl hatten, das nichts gelingen will und Ihnen die Probleme über den Kopf wachsen, kann sich dies mit den vorantreibenden Neumond-Energien endlich ändern. Ziehen Sie sich ruhig etwas zurück und nehmen Sie sich die Zeit, um in Ruhe über alles nachzudenken. Sie finden jetzt für jedes Problem eine passende Lösung und schöpfen wieder neuen Mut. Auch Ihren Mitmenschen greifen Sie gern unter die Arme. Ein wichtiger Mensch kann Ihnen unter dem Neumond ein Geheimnis anvertrauen, gehen Sie diskret damit um.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Wassermänner werden aktiv

Der Neumond im selbstbewussten Widder verleiht auch Wassermännern mehr Selbstvertrauen. Sie fangen spätestens jetzt an, an sich und Ihre Visionen zu glauben und sollten diese nun endlich in die Tat umsetzen. Da auch eine Sonnenfinsternis stattfindet, stehen neue Pläne und Veränderungen ohnehin unter einem guten Stern. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre Schritte sorgfältig planen und nicht zu viel aufeinmal wollen.

Sie werden überrascht sein, was Ihnen unter diesem Neumond alles gelingen kann. Verbringen Sie mehr Zeit in der Natur und mit Ihrer Familie, das füllt Ihre körperlichen und geistigen Kraftreserven zusätzlich auf und macht Sie noch leistungsfähiger.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann

