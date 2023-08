Neumond im August 2023: Im Zeichen Löwe beflügelt er die Sternzeichen jetzt!

Der Neumond findet mitten in der Woche an einem Mittwoch, genauer am 16. August 2023, statt. Um ca. 11:39 Uhr tritt der Mond in diese Phase ein. Dieses Mal befindet er sich zu diesem Zeitpunkt im Zeichen Löwe, dem unter anderem für sein Selbstbewusstsein bekannten Tierkreiszeichen.

