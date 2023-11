Neumond im Dezember 2023: Aufbruch zu neuen Abenteuern!

Am 13. Dezember 2023, gegen 00:31 Uhr, wird sich der erwartete Neumond im lebhaften Sternzeichen Schütze zeigen. Diese besondere Mondphase markiert einen Neuanfang und bietet optimale Bedingungen für einen erfrischenden Start. Während des Neumonds ist der Mond kaum zu erkennen, da die Sonnenstrahlen nur den von der Erde abgewandten Teil des Mondes erreichen. Diese mystische Phase schafft eine einzigartige Energie, die uns dazu ermutigt, neue Ziele zu setzen und unsere Träume zu verfolgen.

Der Schütze wird oft mit Eigenschaften wie Optimismus, Abenteuerlust und einem Drang zur Horizonterweiterung in Verbindung gebracht. Der Neumond in diesem Sternzeichen wird so dafür sorgen, dass wir uns noch mehr als sonst neu inspiriert fühlen und motiviert sind, an uns selbst zu arbeiten.