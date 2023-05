Saturn-Transite und der Aszendent: Wem muss ich jetzt aus dem Weg gehen?

Diese Transite gehören sicherlich zu den wichtigsten im ganzen Leben und stellen uns selbst sowie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine harte Probe. Aber, es sind auch gute Transite, da sie reinigen und klären und auf diese Weise einen Neuanfang ermöglichen.

Speziell der Saturn-Transit über den Aszendenten deutet immer auf einen völlig neuen Lebensabschnitt hin. In den Jahren zuvor durchquerte Saturn das 12. Haus, in denen er keine neuen und festen Lebensstrukturen bauen konnte. Im Gegenteil lösen sich viele Gewohnheiten und feste Lebensumstände meist auf, wenn Saturn durch das 12. Haus geht, das von Natur aus mit Entgrenzung und Auflösung zu tun hat. Es gehört zum Karma des betroffenen Menschen, dass in dieser Phase sein Leben allmählich umbricht, weil manche Dinge eben nicht mehr so wichtig sind wie früher oder vollständig aus dem Leben verschwinden.

Karmaplanet Saturn will uns überall, wo er auftaucht, an unsere eigentlichen Aufgaben erinnern. Überquert er den Aszendenten, ist dies ein besonders bedeutender Saturn-Übergang und Augenblick, da der Aszendent unsere Persönlichkeit, unser Ich, darstellt. Saturn fordert uns jetzt auf, wieder mehr Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen, „Nägel mit Köpfen“ zu machen, sein Leben wieder in festere und konkretere Bahnen zu lenken.

Die Zeit der Auflösung und des Abwartens hat nun ein Ende. Trotzdem fühlt man sich jetzt auch irgendwie gehemmt und bedrückt, ja manchmal auch sehr einsam, was alle schwierigen Saturn-Transite zum Aszendenten gemeinsam haben. Man neigt dazu, Mauern um sich herum aufzubauen und sich von bisher nahen Menschen zu entfernen. Auf jeden Fall fühlt man in dieser Zeit die Notwendigkeit, sich abzugrenzen, um sich wieder mehr auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse und Ziele konzentrieren zu können. In Bezug auf andere Menschen und Beziehungen erkennt man nun, wer für einen wichtig ist und wer einen nur einengt und belastet.

Es wird einem gerade nichts geschenkt, in persönlicher wie beruflicher Hinsicht. Und zu allem Überfluss kann dieser Transit auch noch die Gesundheit beeinträchtigen. Die gute Botschaft ist: Es geht hier um den Beginn einer neuen Schaffensperiode, man sortiert, grenzt sich ab, findet sich neu, um wieder angreifen und sein Leben formen zu können. Das ist der tiefere Sinn dieses Transits.