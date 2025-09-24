Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe

Im Merkur-Jahr 2026 sind Sie nicht zu bremsen. Mit offenen Armen laufen Sie auf den Erfolg zu. Chancen wittern Sie schon, wenn sie noch in weiter Ferne sind. Mit Ihrer sonnigen Aura ziehen Sie den Erfolg wie ein Magnet an. Aber auch Menschen, die Ihnen auf dem Weg zum Erfolg behilflich sein werden, treten in Ihr Leben. Dank Mars sind Sie vor allem im April und Mai sehr zielgerichtet. Alles gelingt! Im Sommer sprudeln Sie über mit Ihren tausend Ideen. Gut und schön, so viele geniale Einfälle zu haben, aber die Gefahr ist groß, dass Sie sich verzetteln. Aber die eine oder andere Idee kann Sie trotzdem schon bald zum großen Erfolg führen, Sie müssen nur Ihrer inneren Stimme folgen. Kleine Wunder können im August und September passieren.