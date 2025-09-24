Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Sie sind ein Sonnenkind und man muss Sie einfach gern haben. Ihr strahlendes Wesen zieht im Merkur-Jahr den Erfolg wie magisch an, lieber Löwe. Sie haben die Chance, richtig durchzustarten, neue Wege zu gehen, mehr Geld zu scheffeln, und auch in der Liebe kann es sehr aufregend werden. Wenn dann Saturn Sie aus dem Widder begünstigt, dann dürfen Sie sicher sein, dass der Erfolg nicht nur von kurzer Dauer sein wird. Sie können langfristig davon zehren. Das hört sich doch gut an, oder?
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Löwe: Ihre Glückstage
24. April 2026: Ihr Engagement zahlt sich nun aus.
13. Juni 2026: Eine Umarmung schenkt Ihnen viel Kraft.
28. September 2026: Sie spüren eine tiefe Dankbarkeit.
Jahreshoroskop 2026 Löwe: Die Liebessterne
Was die Liebe betrifft, so zeigt sich das Jahr 2026 von seiner besten Seite. Eine Welle positiver Venus-Energie treibt Sie im Mai, Juni und Juli geradezu in die Arme Ihres Herzensmenschen. Um langfristig auf der Liebeswolke zu schweben, bedarf es aber auch Ihrer Mitarbeit. Aber das ist für Sie, lieber Löwe, ja kein Problem. Sie bezaubern mit Ihrem sonnigen Gemüt, und da sind Herzen schneller erobert als gedacht. Auch Ihr Schatz, mit dem Sie womöglich schon viele ereignisreiche Jahre verbracht haben, ist immer wieder fasziniert von Ihnen. Sie dürfen sich auf einen leidenschaftlichen und abwechslungsreichen Liebessommer freuen, egal ob Sie Single sind oder in einer Beziehung leben. Sie schaffen es spielend, in eingefahrene Partnerschaften wieder frischen Wind zu bringen und so dem grauen Alltag zu trotzen. Alles in allem ein Jahr, das voller Herzenswärme und Liebe ist.
Jahreshoroskop 2026 für den Löwen: Beruf und Geld
Im Merkur-Jahr 2026 sind Sie nicht zu bremsen. Mit offenen Armen laufen Sie auf den Erfolg zu. Chancen wittern Sie schon, wenn sie noch in weiter Ferne sind. Mit Ihrer sonnigen Aura ziehen Sie den Erfolg wie ein Magnet an. Aber auch Menschen, die Ihnen auf dem Weg zum Erfolg behilflich sein werden, treten in Ihr Leben. Dank Mars sind Sie vor allem im April und Mai sehr zielgerichtet. Alles gelingt! Im Sommer sprudeln Sie über mit Ihren tausend Ideen. Gut und schön, so viele geniale Einfälle zu haben, aber die Gefahr ist groß, dass Sie sich verzetteln. Aber die eine oder andere Idee kann Sie trotzdem schon bald zum großen Erfolg führen, Sie müssen nur Ihrer inneren Stimme folgen. Kleine Wunder können im August und September passieren.
Der Löwe und die Gesundheit für das Jahr 2026
Lieber Löwe, Sie sind meistens mit hoher Vitalität, Energie und Lebensfreude ausgestattet. Das ist auch das, was Sie im Merkur-Jahr 2026 auszeichnet. Wenn andere in den kalten Monaten Januar und Februar mit der Grippewelle zu kämpfen haben, sind Sie in körperlicher und geistiger Hochform. In den Monaten März, Juli und Oktober sollten Sie jedoch für genügend Erholung sorgen, denn Mars steht ein bisschen quer und verlangt Schonung. Teilen Sie sich Ihre Kräfte gut ein, dann kann Ihnen ein bisschen Stress Ende des Jahres nicht viel anhaben. Sie sind gewappnet für die Anforderungen des Lebens und können es ungestört genießen.
