Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Fische
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Fische alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Sie sind ein kreativer Mensch und mit dieser Eigenschaft sammeln Sie einige Pluspunkte. Aber im Jahr 2026 dreht sich bei Ihnen fast alles um die Liebe. Venus, aber auch Jupiter, sorgen für ein absolutes Hoch in Ihrer Gefühlswelt. Sie haben wie immer ein untrügliches Gespür und fühlen, wer es ehrlich meint und wer nicht. Aber auch in Sachen Job und Finanzen kann sich das Jahr sehen lassen. Sie sind motiviert, gehen eifrig an neue Aufgaben ran und dürfen sich auf ein erfolgreiches Jahr freuen. Wichtig ist auch, das Erreichte abzusichern und auszubauen. Die Chancen dazu stehen dank Jupiter sehr gut.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Fische: Ihre Glückstage
21. Januar 2026: Sie sind so verliebt. Die Leidenschaft glüht.
13 Juli 2026: Im Job steht eine Beförderung an.
7. Oktober 2026: Sie fühlen sich jemandem ganz nah.
Jahreshoroskop 2026 Fische: Die Liebessterne
Das Merkur-Jahr 2026 verspricht in erster Linie gegenseitiges Verstehen, Temperament, Harmonie – und natürlich Liebe! Vor allem der Februar und März versprechen, eine besondere Zeit für Romantik, Herzlichkeit und Familienglück zu werden. Und das bleiben keineswegs die einzigen guten Phasen. Besonders erfreulich werden auch die Monate Juni, Juli und August. Ihre Gefühle werden leidenschaftlich entflammen, vor allem für einen Stier oder einen Skorpion. Im Herbst stehen die Zeichen dann viel stärker auf solider Entwicklung, auf „Nestbau“ mit Einrichten, Ausbauen, Umkrempeln und dergleichen. Freuen Sie sich auf dieses wunderbare Jahr mit vielen Liebeschancen. Hegen Sie ruhig große Erwartungen. Sie werden sich erfüllen!
Jahreshoroskop 2026 für den Fisch: Beruf und Geld
Liebe Fische, der Herrscher des Jahres 2026 ist Planet Merkur. Deshalb ist dieses Jahr ideal für Vorbereitungen, Planungen und Abschlüsse. Wenn aber nicht gleich alles nach Plan läuft, dann bitte nicht resignieren! In den Monaten Februar und März lohnt sich auf alle Fälle ein zweiter Anlauf. Merkur bietet immer wieder Chancen, sichere Grundlagen für eine lohnende Zukunft zu legen. Darauf sollten Sie sich konzentrieren. In den Monaten Juni und Juli ist die Zeit für eine Weiterbildung günstig. Das schenkt Ihnen neue Sicherheit, und die Chance auf mehr Geld ist auch gegeben. Allein durch Ihren Fleiß und Ihr Engagement, plus vielleicht sogar einen Nebenjob, bringen Sie Ihr Konto Ende des Jahres in die grünen Zahlen. Ihr Einsatz wird sich also lohnen. Gute Chancen haben kreative Berufe, vor allem in den Monaten September und November. Sie haben originelle Ideen, die gut bei anderen ankommen, und Ihre Werke finden schnell Abnehmer*innen.
Der Fisch und die Gesundheit für das Jahr 2026
Ihr Horoskop für 2026 zeigt in Sachen Gesundheit keine großen Vorkommnisse an. Sie haben eine tolle Kondition und Konstitution, sind deutlich belastbarer und widerstandsfähiger als sonst. Ideale Zeitpunkte für Gesundheits- und Schönheitspflege sind die Monate Januar, März, Juni und September. Auch Badekuren, Massagen oder andere Wellnessprogramme tragen in dieser Zeit sehr gut zur Entspannung bei. Im Sommer ist Ihre Haut empfindlicher als sonst, schützen Sie sie deshalb immer gut mit einem ausreichenden Sonnenschutzmittel. Im Dezember laufen mit Mars Ihr Immunsystem und Ihre Selbstheilungskräfte auf Hochtouren.
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Waage
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann