Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Fische

Liebe Fische, der Herrscher des Jahres 2026 ist Planet Merkur. Deshalb ist dieses Jahr ideal für Vorbereitungen, Planungen und Abschlüsse. Wenn aber nicht gleich alles nach Plan läuft, dann bitte nicht resignieren! In den Monaten Februar und März lohnt sich auf alle Fälle ein zweiter Anlauf. Merkur bietet immer wieder Chancen, sichere Grundlagen für eine lohnende Zukunft zu legen. Darauf sollten Sie sich konzentrieren. In den Monaten Juni und Juli ist die Zeit für eine Weiterbildung günstig. Das schenkt Ihnen neue Sicherheit, und die Chance auf mehr Geld ist auch gegeben. Allein durch Ihren Fleiß und Ihr Engagement, plus vielleicht sogar einen Nebenjob, bringen Sie Ihr Konto Ende des Jahres in die grünen Zahlen. Ihr Einsatz wird sich also lohnen. Gute Chancen haben kreative Berufe, vor allem in den Monaten September und November. Sie haben originelle Ideen, die gut bei anderen ankommen, und Ihre Werke finden schnell Abnehmer*innen.