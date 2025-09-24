Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, 2026 steht die Liebe schon zu Beginn des Jahres im Vordergrund. Liebesplanet Venus steht wunderbar zu Ihrem Zeichen, und das bringt schöne und interessante Liebeserlebnisse. Mit Ihrem Schatz findet sich endlich mal wieder mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Viele Unklarheiten, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, können im Januar geklärt werden. Kleine Unstimmigkeiten verschwinden und man kann wieder unbefangen miteinander umgehen. Zudem entdecken Sie sich wieder neu. Spontane Überraschungen halten die Liebe frisch und Ihr Liebling freut sich sehr darüber. Für Jungfrauen, die alleine sind, gilt: Die Liebe kann Ihnen ganz plötzlich begegnen, vor allem in den Monaten April, Juni und Oktober ist Venus für Sie im Einsatz. Laufen Sie aber bei kleinen Diskrepanzen nicht gleich davon. Es lohnt sich, wenn Sie dranbleiben. Vor allem ein Skorpion oder ein Fisch wird Ihr Leben in naher Zukunft bereichern.