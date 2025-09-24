Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Wenn Hilfe gebraucht wird, packen Sie immer mit an und sind sich für keine Arbeit zu schade. Deshalb sind Sie als Jungfrau auch selten knapp bei Kasse, da Ihr Fleiß unvergleichlich ist. Im Merkur-Jahr kommen Sie auf Ihre Kosten. Sie werden auf der Karriereleiter nun ein ganzes Stück nach oben klettern, und auch die Liebe lässt Sie nicht aus den Augen. Sie bekommen in vielen Lebensbereichen Klarheit und wissen, woran Sie sind.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau: Ihre Glückstage
8. Januar 2026: Sie strahlen vor Glück.
9. März 2026: Ein Problem kann gelöst werden.
10. Juli 2026: Sie bekommen die süßesten Komplimente.
Jahreshoroskop 2026 Jungfrau: Die Liebessterne
Liebe Jungfrau, 2026 steht die Liebe schon zu Beginn des Jahres im Vordergrund. Liebesplanet Venus steht wunderbar zu Ihrem Zeichen, und das bringt schöne und interessante Liebeserlebnisse. Mit Ihrem Schatz findet sich endlich mal wieder mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Viele Unklarheiten, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben, können im Januar geklärt werden. Kleine Unstimmigkeiten verschwinden und man kann wieder unbefangen miteinander umgehen. Zudem entdecken Sie sich wieder neu. Spontane Überraschungen halten die Liebe frisch und Ihr Liebling freut sich sehr darüber. Für Jungfrauen, die alleine sind, gilt: Die Liebe kann Ihnen ganz plötzlich begegnen, vor allem in den Monaten April, Juni und Oktober ist Venus für Sie im Einsatz. Laufen Sie aber bei kleinen Diskrepanzen nicht gleich davon. Es lohnt sich, wenn Sie dranbleiben. Vor allem ein Skorpion oder ein Fisch wird Ihr Leben in naher Zukunft bereichern.
Jahreshoroskop 2026 für die Jungfrau: Beruf und Geld
Ihr Jungfrau-Horoskop zeigt an, dass Sie mit Merkur die Hauptrolle im Stück Ihres Lebens spielen und Sie sich auf eine interessante Geschichte freuen dürfen. Entschlossen und begeistert nehmen Sie neue Herausforderungen an, die schon im Februar mit mehr Geld auf dem Konto belohnt werden. Schauen Sie nach vorne, nicht zurück. Sie haben jetzt Ihre Zukunft in der Hand. Glauben Sie an sich und an Ihre Träume. Wünsche können vor allem in den Monaten Mai und Juni wahr werden. Oft sind es die kleinen Schritte, die am Ende den großen Erfolg bringen. Sie werden staunen, was alles möglich sein kann, wenn Sie an sich selbst glauben. Im Dezember dürfen Sie auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Die Jungfrau und die Gesundheit für das Jahr 2026
Liebe Jungfrau, nicht nur Jupiter sorgt für Ihr Wohlergehen, Optimismus und Leistungskraft, auch Mars mischt zeitweise mit. Vor allem in den Monaten Januar, Juni, August und Dezember schenkt Mars Ihnen die Chance, Ihre Gesundheit langfristig zu stabilisieren, aber auch Beschwerden zu heilen oder zumindest deutlich zu bessern. Lassen Sie die Zeit nicht verstreichen, ohne gezielt etwas für Ihr Wohlbefinden getan zu haben. Die Herbstmonate wären ideal für eine Kur. Wichtig ist auch, dass Sie Ihren gewohnten Rhythmus beibehalten; vermeiden Sie unnötigen Krafteinsatz. So bleiben Sie immer schön in Ihrer Mitte, und das eine oder andere Zipperlein hat dann keine Chance, sich festzusetzen.
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Waage
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Fische