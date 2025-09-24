Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Mit Ihrem unbeschwerten Wesen ziehen Sie andere in Ihren Bann. Ihrer Karriere steht in diesem Jahr so gut wie nichts im Wege, lieber Wassermann. Ab Mitte des Jahres begleitet Sie Jupiter in einem freundlichen Winkel. Das verspricht gute berufliche und finanzielle Gewinne. Pluto in Ihrem Zeichen weckt starke Seelenkräfte. Sie wachsen in vielen Dingen regelrecht über sich hinaus und nichts wird Ihnen zu viel. Es kann ein Jahr des großen Durchbruchs werden.
Pluto im Wassermann: Diese Konstellation bestimmt die nächsten Jahrzehnte!
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann: Ihre Glückstage
15. Februar 2026: Eine Aussprache bringt Erleichterung.
8. Mai 2026: Sie finden wieder Ihre Mitte.
11. August 2026: Ein Gewinn ist möglich.
Jahreshoroskop 2026 Wassermann: Die Liebessterne
Das Jahr 2026 hat in Sachen Liebe einiges zu bieten. Neue, intensive Liebesbeziehungen bahnen sich an. An Leidenschaft und Zuneigung wird es Ihnen nicht mangeln. Das könnte sogar eines Ihrer besten Liebesjahre seit Langem werden, ob Sie nun schon länger in einer Partnerschaft leben oder ob Sie als Single einer ganz neuen Liebe begegnen. Es beginnt gleich sehr vielversprechend im Februar. Liebesplanet Venus verspricht sehr starke Gefühle und eine magische Anziehungskraft, die Sie bewusst einsetzen sollten. Die Zeit ist sehr günstig für eine große und dauerhafte Verbindung. Dann, im Juli, kommt die zweite Chance. Wieder ist Venus aktiv für Sie, aber nun mischt auch Jupiter noch mit. Singles könnten in den Genuss von Liebe auf den ersten Blick kommen – unerwartet und wie der Blitz schlägt sie ein! Ende des Jahres sind Sie einfach nur glücklich...
Jahreshoroskop 2026 für den Wassermann: Beruf und Geld
Lieber Wassermann, Ihr Jahreshoroskop 2026 zeigt an, dass Sie ab Mitte des Jahres auf der Erfolgswelle schwimmen. Mit Merkur und Jupiter zeigen Sie sich im August besonders offen und tolerant. Mit einer kindlichen Neugier gehen Sie durchs Leben und ziehen dadurch zauberhafte Menschen an. Diese neuen Kontakte bringen das Rad des Schicksals ins Rollen. Nützliche Bekanntschaften sind Ihre absoluten Joker im September und Oktober. Auf der beruflichen Ebene dürfen Sie sogar Wunder erwarten. Auch finanziell sieht es gut aus. Ein guter Anlage- oder Steuertipp, ein mehr als konstruktives Gespräch mit einem*einer Kolleg*in, der*die Ihnen Tipps gibt, wo Sie eine neue Aufgabe übernehmen könnten, bessert Ihre Finanzen auf. Im Merkur-Jahr 2026 bieten sich also eine Menge Chancen, die Sie mit Sicherheit für sich nutzen können. Und mit Pluto erwachen ungeahnte Kräfte, Sie wachsen über sich hinaus. Das sind doch gute Aussichten!
Der Wassermann und die Gesundheit für das Jahr 2026
Sie wissen im Merkur-Jahr genau, wie Sie sich fit und gesund halten können. Vor allem Ende Januar und im Februar sind Sie sehr diszipliniert. Sie haben für jedes Zipperlein das passende Heilmittel zur Hand. Wenn Sie eine sitzende Tätigkeit haben, was Ihnen ja gar nicht liegt, sollten Sie daran denken, Ausgleichssport zu betreiben. Fahren Sie im Frühjahr Rad, gehen Sie im Sommer schwimmen, im Herbst wandern und im Winter Schneeschuh- oder Skilaufen. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz und bietet für jeden die passende Sportart. Ab Juli werden Sie von Jupiter unterstützt, der Ihr unbeschwertes Gemüt noch mehr fördert. Sie fühlen einen starken Aufwärtstrend in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden. Sie finden endlich auch mal wieder mehr Zeit für sich selbst und genießen auch Ihre Freizeit wieder deutlich mehr.
