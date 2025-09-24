Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann

Das Jahr 2026 hat in Sachen Liebe einiges zu bieten. Neue, intensive Liebesbeziehungen bahnen sich an. An Leidenschaft und Zuneigung wird es Ihnen nicht mangeln. Das könnte sogar eines Ihrer besten Liebesjahre seit Langem werden, ob Sie nun schon länger in einer Partnerschaft leben oder ob Sie als Single einer ganz neuen Liebe begegnen. Es beginnt gleich sehr vielversprechend im Februar. Liebesplanet Venus verspricht sehr starke Gefühle und eine magische Anziehungskraft, die Sie bewusst einsetzen sollten. Die Zeit ist sehr günstig für eine große und dauerhafte Verbindung. Dann, im Juli, kommt die zweite Chance. Wieder ist Venus aktiv für Sie, aber nun mischt auch Jupiter noch mit. Singles könnten in den Genuss von Liebe auf den ersten Blick kommen – unerwartet und wie der Blitz schlägt sie ein! Ende des Jahres sind Sie einfach nur glücklich...