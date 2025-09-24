Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, keine Angst vor Ihren eigenen starken Gefühlen, haben Sie den Mut, sich Ihrem Lieblingsmenschen zu öffnen. Sie werden eine wunderbare Reaktion darauf erhalten und Sie ärgern sich, nicht schon eher Ihren Gefühlspanzer abgelegt zu haben. Aber wie heißt es so schön: „Es ist nie zu spät …“! Alles, was sich ab März in Liebesdingen entwickelt, wird beständiger und es zeigt sich, welche Gefühle echt waren. Im Sommer werden die Emotionen noch einmal überschwappen. Venus beschert vor allem den Singles unter Ihnen erlebnisreiche Wochen mit besonders schönen Momenten. Verbindungen, die jetzt entstehen, erweisen sich als dauerhaft. Im Oktober verstehen sich Liebende ohne viele Worte und rücken in der Beziehung ganz eng zusammen. Im November kann eine Kurzreise zeigen, wie sehr Sie beide harmonieren und wie sehr Sie diesen Menschen an Ihrer Seite brauchen.