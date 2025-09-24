Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Jupiter, der Glücksplanet, steht bis Ende Juni im Zeichen Krebs und wird für Sie zum Freifahrtschein ins Paradies. Alles läuft besser, beruflich wie privat, und auch Ihre Gesundheit profitiert enorm von dem himmlischen Schutzengel. Ihr ganzes Leben erfährt einen Aufschwung. Sie empfinden pure Zufriedenheit, und zwar eine, die Ihnen niemand nehmen kann. Liebesplanet Venus, der in regelmäßigen Abständen eine günstige Stellung einnimmt, verspricht Honeymoon-Gefühle für Partnerschaften und Top-Chancen für Singles.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock: Ihre Glückstage
7. März 2026: Sie sind fitter denn je.
6. Mai 2026: Sie haben eine betörende Ausstrahlung.
14. Oktober 2026: Eine Neuigkeit macht große Freude.
Jahreshoroskop 2026 Steinbock: Die Liebessterne
Lieber Steinbock, keine Angst vor Ihren eigenen starken Gefühlen, haben Sie den Mut, sich Ihrem Lieblingsmenschen zu öffnen. Sie werden eine wunderbare Reaktion darauf erhalten und Sie ärgern sich, nicht schon eher Ihren Gefühlspanzer abgelegt zu haben. Aber wie heißt es so schön: „Es ist nie zu spät …“! Alles, was sich ab März in Liebesdingen entwickelt, wird beständiger und es zeigt sich, welche Gefühle echt waren. Im Sommer werden die Emotionen noch einmal überschwappen. Venus beschert vor allem den Singles unter Ihnen erlebnisreiche Wochen mit besonders schönen Momenten. Verbindungen, die jetzt entstehen, erweisen sich als dauerhaft. Im Oktober verstehen sich Liebende ohne viele Worte und rücken in der Beziehung ganz eng zusammen. Im November kann eine Kurzreise zeigen, wie sehr Sie beide harmonieren und wie sehr Sie diesen Menschen an Ihrer Seite brauchen.
Jahreshoroskop 2026 für den Steinbock: Beruf und Geld
Lieber Steinbock, auf der beruflichen und geschäftlichen Ebene spüren Sie die belebenden Energien von Glücksplanet Jupiter. In den Monaten Februar und April könnte sich eine interessante Chance auftun. Man betraut Sie mit einer neuen Aufgabe, die Ihnen sehr viel Spaß macht und die Sie auch weiterbringt. Sie spielen außerdem mit dem Gedanken, eine Fortbildung zu machen. Die beste Zeit hierfür wäre im Mai, Juni oder Oktober. Wer selbstständig ist, der darf sich auf gute Geschäftsabschlüsse freuen, unerwartete Aufträge flattern ins Haus und zudem bekommen Sie einen wertvollen Geschäftstipp. Der November ist ein guter Monat, um Großanschaffungen zu tätigen und sein Geld gut anzulegen.
Der Steinbock und die Gesundheit für das Jahr 2026
Im Merkur-Jahr entdecken Sie die Freude an der Bewegung wieder. Sie finden vor allem im Januar, März und Juni Ihren Ausgleich und können so innere Unruhe und Stresssymptome schnell wieder abbauen. Ihre Energie ist im August und September auf dem höchsten Stand. Sie haben die Kraft, gesundheitliche Störungen schnell auszuschalten. Ihren eigenen Lebensrhythmus finden Sie Ende November und sind so mit Körper, Geist und Seele wieder im Einklang. Wenn Ihre Schwachstelle, die Gelenke, Ihnen im Dezember zu schaffen macht, finden Sie ganz schnell den geeigneten Therapeuten, der Sie wieder fit und beweglich und die Schmerzen vergessen macht.
