Der Vollmond am 6. April 2023, findet um ca. 06:34 Uhr statt und steht im Sternzeichen Waage. Das bringt eine friedliche und ausgeglichene Stimmung mit sich, durch die wir unseren Fokus vermehrt auf die Beziehungen zu unseren Mitmenschen, aber auch auf unser eigenes Wohlbefinden richten. Probleme und Konflikte können durch den diplomatischen Waage-Einfluss leichter aus der Welt geschafft werden und in der Liebe wird es romantisch.

Doch vor allem drei Sternzeichen profitieren von den Vollmond-Energien, da sie ihnen glückliche Stunden und tolle Liebeschancen schenken.

Vollmond im April 2023: Der Ostermond schenkt uns Harmonie und Liebe!

Löwen sammeln neue Inspiration

Löwe-Geborenen verleiht der Waage Vollmond neue Kraft und Motivation. Wenn Sie zuletzt das Gefühl hatten, nicht voranzukommen, dann gehen Ihnen sämtliche Vorhaben jetzt leicht von der Hand. Auch Ihre Kreativität wird durch den Ostermond beflügelt und Sie haben großartige Einfälle für private oder berufliche Projekte. Bei künstlerischen Tätigkeiten kann ihnen sogar ein kleines Meisterwerk gelingen, auf das Sie mächtig stolz sein werden. Womöglich lässt sich dieses ja sogar zu Geld machen? Lassen Sie sich auf die Energien des Mondes ein, dann können sie großartiges schaffen.

Schützen sind erfolgreich

Schützen bringt der Vollmond wieder in Einklang mit sich selbst. Sie vertrauen auf Ihre Fähigkeiten und beeindrucken mit viel Selbstbewusstsein und Können. Das lässt Sie vor allem beruflich so richtig durchstarten. Sie überzeugen andere mit Leichtigkeit von Ihren Ideen und freuen sich über ein wahres Karrierehoch.

Die romantischen Waage-Energien versetzen Schützen jedoch auch in eine sehr gefühlvolle Stimmung. Sie verbinden sich mit Ihrem Inneren und sprechen offen über Ihre Gefühle. Womöglich wird Ihnen nun klar, was Sie für eine bestimmte Person empfinden und so manchem Schützen könnte daher eine romantische Liebeserklärung über die Lippen kommen.

Steinböcke genießen die Liebe

Der Vollmond in der ausgeglichenen Waage bringt Steinböcken Harmonie und Entspannung. Sie lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen und strotzen nur so vor Selbstvertrauen. Auch Ihren Mitmenschen bieten Sie eine starke Schulter und weise Ratschläge, die dankbar angenommen werden.

Ihre Aura ist so herzlich und einladend, dass sie bei anderen ziemlich beliebt sind. Das kommt vor allem Singles zugute, die sich nach der Liebe sehnen. Wenn Sie jetzt aktiv werden, könnten Sie jemand ganz besonderen kennenlernen. Paare freuen sich über zärtliche und romantische Stunden zu zweit. Ihre Partnerschaft blüht auf.

