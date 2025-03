Die Merkur-Venus-Konjunktion am 11.03.2025 bringt 2 Sternzeichen einen gefühlvollen Liebestag!

Lieber Zwilling, die aktuelle Venus im Widder brachte bereits in den letzten Wochen aufregende Wendungen und positive Entwicklungen in Ihr Liebesleben. Für ein echtes Highlight sorgt dann nochmal die Merkur-Venus Konjunktion am 11. März. Singles kommen in Flirtlaune und wickeln andere mit ihrer unwiderstehlichen Aura schnell um den kleinen Finger. Jetzt können Sie Herzen im Sturm erobern!

Wer bereits in festen Händen ist, kann dem grauen Alltag gemeinsam entkommen. Sie haben tolle Ideen für gemeinsame Unternehmungen und auch im Schlafzimmer geht es leidenschaftlich und abwechslungsreich zu - ganz nach Ihrem Geschmack.

Das Liebeshoroskop 2025 für den Zwilling