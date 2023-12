Diese 3 Sternzeichen erleben dank des Krebs-Vollmonds am 27.12.2023 emotionale Höhenflüge!

Der Vollmond steht in Ihrem Zeichen, also in direktem Zusammenhang mit Ihrem Selbst, lieber Krebs. Dies mag einige Neuanfänge verheißen, wie einen Wendepunkt in Ihren Beziehungen oder Ihren Plänen. Vielleicht unterzeichnen Sie einen neuen Vertrag oder schließen ein großes Projekt ab. Der fürsorgliche Krebs-Vollmond ist auf Ihrer Seite und lässt Ihre Projekte gelingen.

Der Vollmond-Tipp für den Krebs: Der Vollmond in ihrem Zeichen lädt Sie zum inneren Reset ein. Dies ist eine Einladung, Ihre Bedürfnisse und Wünsche offen zu äußern. Der Vollmond im Krebs ermutigt Sie außerdem, tiefer in Ihre Authentizität einzutauchen und neu zu definieren, wie Sie sich in der Welt zeigen möchten.