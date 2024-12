Diese 3 Sternzeichen erwartet ab dem 23.12.2024 eine wunderschöne Weihnachtswoche

Es ist so weit! Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die letzte volle Woche des Jahres. Alles dreht sich um die letzten Vorbereitungen fürs Fest und natürlich um die Weihnachtstage, an denen wir uns mit unseren Liebsten zusammenfinden. Bei so viel Programm kann es nicht schaden, die Sterne auf seiner Seite zu haben, damit alles glatt läuft. Immerhin soll es eine besinnliche und stressfreie Zeit werden, die wir genießen. Drei Sternzeichen müssen sich darum auf jeden Fall keine Sorgen machen. Denn der Kosmos hat für sie ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Sie werden von Glück und positiven Energien geradezu überhäuft. Frohe Weihnachten!

