Diese 3 Sternzeichen genießen ab 27. Mai 2023 das letzte Wochenende des Monats in vollen Zügen!

Diese Woche starten die Sternzeichen mit kräftigen Liebesenergien ins Wochenende. Das Venus-Uranus-Sextil am 26. Mai lenkt den Fokus auf das Gefühlsleben. Im Horoskop der wahren Liebe können Sie mehr dazu erfahren, was Ihr Sternzeichen erwartet. Zusätzlich befinden wir uns immer noch in einer langen Portaltage-Phase, die am 28. Mai erst einmal ein Ende findet.

Drei Sternzeichen profitieren an diesem Wochenende ganz besonders von den vorherrschenden Schwingungen und können die letzten Portaltage bis zum 28. Juni 2023 gut für sich nutzen.