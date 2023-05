Diese 3 Sternzeichen haben dank Mars ab 20. Mai 2023 ein fantastisches Wochenende vor sich!

Aufregende Tage liegen hinter uns. Seit Montag ist Merkur nicht mehr rückläufig. Die nächste rückläufige Phase von Merkur erwartet uns erst wieder im August. Am Dienstag kam es wiederum zu einem langfristig wichtigen und einflussreichen astrologischen Ereignis. Jupiter ist in das Zeichen Stier gewechselt. Das hat die Glückschancen für viele Sternzeichen enorm erhöht. Zu Beginn des Wochenendes ab 20. Mai 2023 gibt es also bereits ordentlich Rückenwind vom Universum.

Was es dann noch besser macht? Eine große Portion Energie und Tatendrang. Der Grund für die kraftvolle Unterstützung ist der Eintritt von Mars in das Zeichen Löwe am Samstag. Dieser Zeichenwechsel des Mut- und Kraftplaneten kann so manches Sternzeichen aus einem Energietief holen. Insbesondere im direkten Anschluss an den Neumond am 19. Mai stehen stehen die Chancen jetzt bestens, dass viel erreicht werden kann.

Drei Sternzeichen profitieren ganz besonders von den Schwingungen, die an den letzten beiden Tagen der Woche vorherrschen. Was die glücklichen Auserwählten Widder, Krebs und Schütze am 20. und 21. Mai genau erwartet, lesen Sie hier im Anschluss.