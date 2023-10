Diese 3 Sternzeichen haben dank Merkur ab 02.10.2023 die beste Woche vor sich!

Für Sie gibt es in der Woche ab 02.10.2023 wirklich nichts zu beklagen, lieber Löwe. Sie haben gleich vier Unterstützer*innen auf Ihrer Seite, dank deren Energien es ein Kinderspiel für Sie sein wird, eine erfolgreiche Woche zu haben. Venus ist diese Woche noch in Ihrem Zeichen unterwegs und sorgt daher für sehr angenehme und leidenschaftliche Liebesschwingungen. Nutzen Sie das in dieser Woche unbedingt noch aus, bevor Venus am 09.10.2023 das Zeichen wechselt und in die Jungfrau weiter wandert.

Doch nicht nur der Liebesplanet ist Ihnen in dieser Woche wohlgesonnen. Die Sonne schickt eine Extraportion Glücksgefühle zu Ihnen und Mars wird seiner Rolle als Kraftplanet mehr als gerecht. Fühlen Sie sich dank ihm doch gerade wunderbar frisch und gestärkt. Spannend wird es dann noch einmal ab Donnerstag, wenn Merkur in die Waage weiterzieht und so noch eine Welle der Harmonie auf den Weg bringt. Alles in allem ist diese Woche wirklich das Gesamtpaket: Sie sind guter Stimmung, fühlen sich fit und genießen das Leben.

