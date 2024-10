Diese 4 Sternzeichen lockt der Skorpion-Neumond am 1. November 2024 auf eine spirituelle Reise

Sie nehmen sich den Mond zum Vorbild, liebe Jungfrau. So wie für ihn, startet auch für Sie an diesem besonderen Freitag eine neue Phase. Sie spüren plötzlich den tiefen Drang etwas zu verändern. Altlasten, die Sie seit längerem mit sich rumtragen, lösen sich und das Leben fühl sich wieder leicht und unbeschwert an.

Der Skorpion-Neumond lehrt Sie, dass es nicht die Vergangenheit ist, die uns ausmacht, sondern die Zukunft. Nichts ist in Stein gemeißelt! Wenn Sie jemandem, den Sie verloren haben, nachtrauern, dann lassen Sie dieses Gefühl heute zu. Finden Sie Ihr eigenes Ritual, das Ihnen dabei hilft, nach vorne zu schauen!