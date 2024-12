Für diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 9.12.24 Wünsche wahr!

Sonne, Merkur und Mars stehen in den Feuerzeichen und verleihen Ihnen eine unvergleichliche Energie, liebe Waage. Die Nachbarplaneten stehen in so harmonischen Aspekten zu Ihren Zeichen, dass alles super läuft. Was Ihnen an der Adventszeit besonders gefällt? Natürlich die Harmonie - und die soll in dieser Woche auf keinen Fall zu kurz kommen! Im Gegenteil, jetzt rücken Sie und Ihre Herzensmenschen enger zusammen. Man überrascht sich mit kleinen Aufmerksamkeiten, sagt einander, wie gern man sich hat, und zieht Kraft aus den gemeinsamen Momenten. Sie sind endlich wieder vollkommen glücklich und zufrieden, herrlich!

Der Tipp der Sterne für diese Woche: Die Weihnachtszeit ist schneller vorbei, als man manchmal denkt. Darum ist es wichtig, dass Sie die Dinge, die Sie unbedingt machen wollen, nicht zu lange aufschieben. Plätzchen backen, über den Weihnachtsmarkt bummeln oder einen festlichen Film schauen - worauf warten Sie noch?