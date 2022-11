Der Vollmond am 8. November 2022 steht im Sternzeichen Stier: Es ist ein Vollmond und eine totale Mondfinsternis, auch „Blutmond“ genannt. Hierbei liegt der Vollmond vollständig im Schatten der Erde. Vom Licht der Sonne erreichen ihn nur die langwelligen, also die roten Lichtstrahlen, die durch die Erdatmosphäre in Richtung Mondschatten abgelenkt werden. Das ist der Grund, warum wir von der Erde aus einen rotgefärbten Mond sehen. Die Mondfinsternis kann in Mitteleuropa jedoch nicht beobachtet werden. Nichtsdestotrotz hat die Mondfinsternis eine Wirkung auf die Sternzeichen. Nachzulesen ist diese im großen Mondfinsternis-Horoskop.

Wann ist der Vollmond im November 2022?

Der Vollmond am 8. November 2022 beschert 3 Sternzeichen wunderbare Überraschungen!

Der Vollmond im Sternzeichen Stier ereignet sich am Dienstag, dem 08. November. Um ca. 12:03 Uhr hat der Mond wieder seinen großen Auftritt am Himmel und erscheint in seiner vollen Pracht. Dies geschieht, weil Sonne, Erde und Mond zum Vollmond genau auf einer Linie liegen und der Mond so (von der Erde aus gesehen), komplett von der Sonne angestrahlt wird.

Vollmond im Sternzeichen Stier: Seine besondere Wirkung auf die Sternzeichen

Im November steht der Vollmond im Sternzeichen Stier. Das Erdzeichen steht in der Astrologie vor allem für Stabilität. Doch auch für sein ruhiges Naturell und seine Bodenständigkeit ist der Stier bekannt. Er weiß genau, was er will, ist selbstbewusst und fleißig. Diese Beharrlichkeit kann allerdings auch schnell mal in Sturheit umschlagen. Wenn wir die Kraft des Vollmonds im November mit Bedacht einsetzen, können wir erstaunliche Ergebnisse erzielen. Es ist auch an der Zeit, um Prioritäten zu setzen. Wir erkennen, was uns guttut und was verzichtbar ist. Mit der Durchsetzungskraft des Stiers können wir uns somit leichter aus ungesunden Beziehungen befreien und die Vergangenheit besser loslassen. Der Vollmond hilft den Tierkreiszeichen im November, alles etwas gelassener zu sehen.

In dieser Zeit ist es wichtig, Sorgfalt und Verantwortung zu zeigen. Beim Stier-Vollmond liegt der Fokus auf der Fähigkeit zu handeln. Er erfordert Spezifität und Klarheit. Alles im Leben strebt nach einem vernünftigen Gleichgewicht: Nichts passiert umsonst. Wenn Anstrengungen unternommen wurden, wird das Ergebnis nicht lange auf sich warten lassen. Solltest du jedoch ab und zu etwas gereizt, oder kraftlos sein, dann könnte das an der Rückläufigkeit des Mars liegen. Achte darauf, dich immer wieder etwas zurückzuziehen und neue Kraft zu tanken.

Die Mondfinsternis am 8. November macht 3 Sternzeichen das Leben richtig schwer!

Weitere Namen für den November-Vollmond

Der Vollmond im November ist vor allem unter dem Namen „Nebelmond“ bekannt, da es im Herbst in Mitteleuropa vermehrt zu Nebel kommen kann. Zudem wird es schneller dunkel und die Temperaturen sinken – alles deutet auf den nahenden Winter hin. Tiere, einschließlich Biber, bereiten sich aktiv auf das kalte Wetter vor. Sie bauen Höhlen und ihr Fell wird dicker. Der letzte Herbstmonat ist die am besten geeignete Zeit für die Jagd, daher wird der November-Vollmond als "Bibermond" bezeichnet. Der Name entstand zur Zeit der Algonkin, einem Stamm nordamerikanischer Ureinwohner.

Ein weiterer beliebter Namen ist beispielsweise „Frostmond“, weil es zu der Jahreszeit schon zu Frost kommen kann, oder auch „Schilfmond“.

Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: kdshutterman / iStock