3 Sternzeichen bringen die besonderen Konstellationen ab dem 10.02.2025 am meisten Glück!

Liebesplanet Venus steht seit einiger Zeit im feurigen Widder und jetzt auch in einem zauberhaften Trigon zu Ihrem Zeichen. Doch das war es noch nicht mit glücklichen Fügungen. Auch Sonne, Merkur und Jupiter meinen es jetzt besonders gut mit Ihnen, lieber Löwe. Es kann also nichts mehr schiefgehen. Sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Belangen, läuft jetzt alles wie am Schnürchen.

Doch ein Lebensbereich stellt die anderen dennoch in den Schatten: Die Liebe! Ihre Ausstrahlung, die ja immer bemerkenswert ist, kommt dank des Vollmonds in Ihrem Zeichen und der romantischen Fische-Merkur-Energien am Valentinstag ganz besonders gut zur Geltung. Wenn Sie nun mit offenem Herzen und offenen Armen durchs Leben gehen, wartet die eine oder andere süße Überraschung auf Sie!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Haben Sie in dieser Woche vielleicht Lust, eine neue Sportart auszuprobieren? Da Sie jetzt vor Kraft strotzen, fällt es Ihnen nämlich äußerst leicht, sich auf neue Dinge einzulassen, und körperliche Aktivitäten machen Ihnen großen Spaß.