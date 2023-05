Ein seit der Spätantike bekannter astrologischer bzw. astronomischer Begriff. Eine Revolution ist dann gegeben, wenn ein Planet wieder am selben Punkt der Ekliptik (Sonnenbahn) auftaucht, an dem er im Augenblick der Geburt stand. Besonders beachtet wird in der klassischen Astrologie die Saturn-Revolution, die um das dreißigs­te und sechzigste Lebensjahr stattfindet. Saturn stellt in diesen Zeitabschnitten eine Art Zeugnis über das bisherige Leben aus und zwingt zur Einkehr nach innen. Notwendige Lebenskorrekturen sind die Folge.