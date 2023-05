Das große Astro-Lexikon Teil 8: Begriffe mit S

Der Selbstwert eines Menschen ist im Horoskop in erster Linie aus dem 2. Haus ersichtlich, das in seinen weiteren Entsprechungen auch mit Geld und Verwirklichung zu tun hat. Das 2. Haus wirft immer die Frage auf: Was ist mir eine Sache wert, was bin ich mir selbst wert? Der Umgang des Geldes ist so in einem tieferen Verständnis eng mit dem Selbstwert gekoppelt. Menschen, die Geld und Materie keinen Wert beimessen, haben meist auch größere Probleme, sich selbst wertzuschätzen. Besonders ausgeprägt ist dies häufig unter Neptun in Haus 2 oder Venus-Neptun-Spannungen. Problematisch, was den Selbstwert angeht, sind dann vor allem auch noch Saturn in Haus 2 oder Venus-Saturn-Spannungen. Diese Menschen zweifeln immer wieder an ihrem Selbstwert, haben oft das Gefühl, für ihre Leistung nicht die entsprechende Anerkennung zu finden, fühlen sich nicht geliebt, neigen deshalb dazu, ihre Gefühle zurückzuhalten wie auch ihr Geld, was zu Geiz oder im Extremfall gar zu krankhaftem Sammeln (Messie-Syndrom) führen kann. Menschen, die Geld und Besitz als das Wichtigste in ihrem Leben betrachten, neigen dagegen zu Selbstüberschätzung und Anmaßung, vor allem, wenn sie viel Geld und Besitz haben und darüber ihren Selbstwert definieren. Oftmals sind ein übersteigerter Jupiter oder eine kritisch angelegte Sonne in Haus 2 bei diesen Menschen zu finden.

Astroschule: Das 2. Haus in Ihrem Horoskop