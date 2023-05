So bleibt der Skorpion mithilfe seines Sternzeichens gesund

In der Zeit des Skorpions, also zwischen dem 24. Oktober und dem 22. November, vergeht auf der nördlichen Hälfte der Erde die Natur. Sie stirbt. Die Bäume werfen ihre Blätter ab, und was sich unmittelbar aus der Erde erhebt, verdorrt, wird braun, vergeht. Aber das ist nur die eine Seite, die äußere. Im Inneren bereitet die Natur eine neue Geburt vor. Sie zeigt sich auch schon an den Bäumen, wo sich unter den gerade abgefallenen Blättern bereits winzige, neue Knospen bilden, und in der Erde schwellen die Samen an. Das große Geheimnis des Lebens, das nur Neues entstehen kann, wenn Altes vergeht, ist auch das „Grundprogramm“ der Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind. Sie folgen ihm, auch wenn es ihnen gar nicht bewusst ist: Sie beenden eine Beziehung, nicht unbedingt, weil sie ihnen nicht mehr passt, sondern weil sie tief in ihrem Inners­ten ahnen, dass danach etwas Besseres und Größeres kommt. Manchmal scheint es, dass sie sich absichtlich einer Krise unterziehen, weil sie darauf hoffen, dass es hinterher besser wird. Tief in ihrem Unterbewusstsein wissen Sie sogar, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern nur ein Durchgangsstadium zu etwas Höherem.

Die geheimnisvollen Seiten des Skorpions: Er wirkt immer sehr rätselhaft