Vollmond am 31. August 2023: Der blaue Mond schenkt 3 Sternzeichen eine Glückssträhne!

Fische erleben eine wundervolle Zeit, immerhin findet der Vollmond in ihrem eigenen Sternzeichen statt. Dadurch befinden Sie sich im Einklang mit sich selbst und können endlich zeigen, was in Ihnen steckt. Statt sich in Ihren Träumereien zu verlieren, nutzen Sie Ihre kreative Ader zu Ihrem Vorteil und können Ihre Ziele erfolgreich erreichen. Vertrauen Sie also einfach auf Ihre Fähigkeiten!

Ab Nachmittag, wenn der Mond sich wieder in die abnehmende Position begibt, kommt auch Ihre Gutmütigkeit zum Vorschein. Sie helfen anderen, wo sie nur können und lassen sich ein paar schöne Überraschungen einfallen. Abends sollten Sie sich Zeit für die Liebe nehmen, denn die Tendenzen versprechen leidenschaftliche und romantische Stunden, ganz nach Ihrem Geschmack.

Ihr Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Zum Weiterlesen: