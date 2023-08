Das Horoskop für den Fische-Vollmond am 31.08.2023: Der blaue Mond lässt Wunder geschehen!

Am Donnerstag ist es so weit: Der Fische-Vollmond 2023 erstrahlt am Himmel! Und das ist keineswegs irgendein Vollmond – nein, die Fische-Energie macht ihn besonders magisch und glücksbringend! Außerdem ist es der zweite Vollmond innerhalb eines Monats. Denn am 1. August fand bereits ebenfalls ein Vollmond im Sternzeichen Wassermann statt.

Glücksplanet Jupiter ist auch mit von der Partie, sodass Sie sich auf die schönste Nacht des Jahres freuen können. Manche Träume werden jetzt erfüllt! Erleben Sie mystische Glücksmomente wie selten zuvor! Verpassen Sie diese einzigartige Chance nicht und lassen Sie sich von der Magie des Fische-Vollmonds verzaubern!

