Das Nikolaus-Horoskop für alle zwölf Sternzeichen: Was bringt der Tag?

Der Nikolaustag, der wie jedes Jahr am 6. Dezember gefeiert wird, bringt in diesem Jahr eine kraftvolle Konstellation mit sich. Der rückläufige Merkur trifft auf die Sonne im Schützen. Diese Verbindung aus den optimistischen Schütze-Energien und dem verlangsamten Planeten des Denkens ermöglicht uns eine spirituelle Erleuchtung. Außerdem steht der Mond im Luftzeichen Wassermann und sorgt dafür, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen und priorisieren. Die Sterne legen uns also viel versprechende Chancen in den frisch geputzten Stiefel.

Dennoch erlebt jedes Sternzeichen den Nikolaustag unterschiedlich. Worauf Sie sich am 6. Dezember 2024 freuen dürfen, erfahren Sie hier.

