Es gibt Sternzeichen, die sehr entspannt durch das Wochenende ab 29. Januar 2023 kommen. Andere müssen eventuell mit dem einen oder anderen Stolperstein rechnen. Doch mit Stress und Problemen lässt sich besser umgehen, wenn man schon einmal vorgewarnt ist. Lesen Sie also direkt das Horoskop zum Wochenende für Ihr Sternzeichen.

Widder müssen sich auf sich konzentrieren

Am Samstag müssen Sie ein bisschen aufmerksamer sein in Bezug auf Ihre Finanzen. Grundsätzlich erleben Sie aber einen stressfreien Tag und lassen sich von nichts und niemandem unter Druck setzen. Der 29. Januar 2023 lädt zum Innehalten ein. Horchen Sie in sich hinein und finden Sie heraus, wonach Ihnen der Sinn steht. Machen Sie die Dinge, die Körper, Geist und Seele erfrischen, und lassen Sie sich nicht von anderen Personen in Ihrem Umfeld zu Dingen überreden, nach denen Ihnen nicht wirklich ist.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Der Mond, der sich am Wochenende im Zeichen Stier aufhält, rät zu mehr Pausen. Entspannen Sie sich mit seiner Unterstützung.

Stiere blühen in der Natur auf

Der Mond in Ihrem Zeichen stellt alle Weichen für eine gute Zeit an diesem Wochenende. Sie schätzen dabei die Gesellschaft von lieben Menschen sehr. Zusätzliche Kraft verleiht Ihnen außerdem, wenn Sie viel Zeit draußen verbringen. Genießen Sie die frische Luft und lassen Sie nicht nur Ihren Körper, sondern auch Ihren Geist wandern. Sollte die Woche besonders aufreibend gewesen sein, hilft es Ihnen umso mehr, die Perspektive zu wechseln.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Sollte es Ihnen am Sonntagabend schwerfallen zur Ruhe zu kommen, dann nutzen Sie die Zeit für etwas Produktives. Gut möglich, dass Sie das Wissen, dass Sie schon gut auf die neue Woche vorbereitet sind, entspannt.

Zwillinge kommen wieder zu Kräften

In der Regel sind Sie kein Kind von Traurigkeit und mögen viel Action um sich herum. Doch auch Ihre Batterien sind einmal leer. Nehmen Sie sich daher an diesem Wochenende besonders viel Zeit für sich. Sie müssen nicht jede mögliche Verabredung wahrnehmen und an jedem Event teilnehmen. Verbringen Sie lieber Zeit mit den Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind, und lassen Sie sich in tiefgründige Gespräche verwickeln, die Ihre Seele zum Leuchten bringen. Insbesondere am Sonntag, den 29. Januar 2023, unterstützt Sie der zunehmende Mond im Stier nach Kräften dabei, einfach mal nur zu sein und im Moment zu verweilen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Konzentrieren Sie sich an diesem Wochenende ganz auf sich selbst.

Krebse lassen Stress und Hektik hinter sich

Wenn Sie die Woche über stark angespannt waren und sich gestresst gefühlt haben, dann ist jetzt die Zeit gekommen, dieses unangenehme Gefühl hinter sich zu lassen. Das schaffen Sie allerdings nicht mit einer ellenlangen To-do-Liste, mit der Sie Verpasstes nachholen wollen. Viel mehr rät Ihnen der Mond am Wochenende dazu, sich treiben zu lassen. Am Samstag könnte es Ihnen zunächst noch schwerfallen, loszulassen und nicht mehr zu hetzen. Doch der Abend bringt bereits ein wunderbares Gefühl der Entspannung mit sich, das sich am Sonntag ganz ohne großes Zutun fortsetzt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Öffnen Sie sich für die Energien des Mondes. Ihr Herrscherplanet weiß jetzt, was Sie brauchen.

Löwen brauchen Gesellschaft

Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn der Mond im Quadrat Ihnen den Start ins Wochenende ein bisschen erschwert. Machen Sie das Nötigste und bleiben Sie flexibel, wenn nicht alles wie geplant läuft. Schon der Nachmittag bringt deutlich entspanntere Schwingungen mit sich. Nutzen Sie diese Zeit, um sich schon einmal zu überlegen, mit wem aus Ihrem Freundeskreis Sie gerne Ihren Sonntag verbringen möchten. Machen Sie Pläne, auf die Sie sich freuen können, und mit denen der letzte Tag der Woche in schöner Gesellschaft ausklingen kann. Am wohlsten fühlen Sie sich jetzt umgeben von Ihren Lieblingsmenschen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Sie haben von Haus aus ein gesundes Selbstbewusstsein. Machen Sie sich das zu Nutze, wenn Ihnen der Mond das Gefühl gibt, dass Sie irgendwie alles falsch zu machen scheinen. Das ist nicht die Wahrheit!

Jungfrauen haben Power

Sie bekommen an diesem Wochenende einen Extraschub Energie. Wie wäre es da mal wieder mit ein bisschen Sport? Das tut Körper und Geist gut und bringt Ihre Kreativität in Gang. Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag profitieren Sie davon, wenn Sie sich mit guten Freund*innen umgeben. Tauschen Sie sich mal wieder mit Menschen aus, mit denen Sie schon lange kein persönliches Gespräch geführt haben. Manchmal fehlt uns das mehr, als wir glauben.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Auch wenn es schwerfällt, zerbrechen Sie sich nicht den Kopf über die Zukunft. Bleiben Sie ganz im Moment.

Waagen

Mit der Konzentration klappt es bei Ihnen am Samstag bestens. Sie sind guter Dinge und kommen schnell voran - auch bei komplizierteren Aufgaben. Am Abend wird es dann Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit und Romantik. Der Sonntag wird für Sie der Tag, an dem Sie so richtig abschalten können. Sie können noch mehr von den beruhigenden Energien des Mondes profitieren, wenn Sie Yoga machen oder meditieren. Auch Atemübungen helfen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Waagen, die noch auf der Suche sind, haben am Wochenende tolle Flirtchancen.

Skorpione sollten sich Zeit lassen

Bloß nichts übereilen! Starten Sie mit Bedacht ins Wochenende und nehmen Se sich nicht zu viel vor. Ansonsten kommt noch unnötiger Stress auf. Stattdessen haben Sie mehr gewonnen, wenn Sie sich um die Dinge kümmern, die am wichtigsten sind, und sich dann Ihren Hobbys zuwenden. Außerdem sollten Liebe und Freundschaften in diesen Tagen nicht zu kurz kommen. Menschliche Nähe ist Ihnen wichtig.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Unternehmen Sie mal wieder etwas und probieren Sie etwas Neues aus.

Schützen haben Liebeschancen

Sollten Sie bereits in einer Partnerschaft sein, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um die gemeinsame Zukunft zu planen. An diesem Wochenende stehen die Energien dafür besonders günstig. Doch auch für Singles bietet sich gerade am Samstag die Chance, eine besondere Person kennenzulernen. Am Sonntag raten die Sterne zu viel Ruhe. Machen Sie es sich gemütlich und planen Sie keine großen Ausflüge für diesen Tag.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Es ist Zeit für ein bisschen Wellness! Gönnen Sie sich mal etwas.

Steinböcke lassen los

Ihnen fällt an diesem Wochenende eine große Last von den Schultern. Der Mond im Stier macht es möglich. Wenn der Spaß in den letzten Tagen etwas zu kurz gekommen ist, dann haben Sie jetzt die Chance, das zu ändern. Ein gutes Gefühl gibt es Ihnen, wenn Sie sich zu Aktivitäten mit Freund*innen verabreden oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen. Sie profitieren jetzt von den positiven Energien, die Ihre Mitmenschen aussenden.

Astro-Tipp fürs Wochenende: In der Ruhe liegt die Kraft - vertrauen Sie darauf.

Wassermännern macht der Mond Ärger

Ähnlich wie den Löwen macht Ihnen auch der Mond im Quadrat zu schaffen. Er hindert Sie am Samstag daran, so richtig in Gang zu kommen. Spüren werden Sie die hinderlichen Mond-Energien auch noch am Sonntag. Nehmen Sie das zum Anlass, mehr auf sich zu achten. Schlafen Sie ausreichend, versorgen Sie Ihren Körper mit den richtigen Nährstoffen und setzen Sie sich in Bewegung. Schon kleine Dinge können viel verändern.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie. Das wirkt entschleunigend.

Fische bekommen den Kopf frei

Danken Sie dem Mond im Stier dafür, wenn sich bei Ihnen zum Wochenende einige gedankliche Knoten lösen. Er begünstigt, dass Sie wieder klarer denken können. Vielleicht haben Sie jetzt die Lösung für ein Problem parat, nach der Sie schon länger gesucht haben. Darüber hinaus hat der Mond auch noch eine ordentliche Portion Leidenschaft im Gepäck. Dieses Wochenende macht Sie rundum froh.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Planen Sie viel Zeit für romantische Stunden ein.

