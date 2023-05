Das Partnerhoroskop - ein toller Beziehungsratgeber

Das Partnerhoroskop verrät, inwiefern die beiden Partner aufgrund ihrer Sternzeichen-Eigenschaften miteinander harmonieren oder eben nicht.

Im Wesentlichen widmet sich das Partnerhoroskop den folgenden beiden Fragen: Was haben die Partner gemeinsam? Welche Unterschiede zwischen den beiden können zu Konflikten führen? Das Partnerhoroskop beschreibt also mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede von zwei Sternzeichen.

Auf diese Weise hilft das Partnerhoroskop den beiden Partnern, den anderen besser zu verstehen und kann so zu mehr Harmonie in einer Beziehung führen. Natürlich kann das Partnerhoroskop aber nur Anregungen für die Beziehung geben - was Sie daraus machen, liegt bei Ihnen!